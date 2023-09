Kapitán fotbalistů Arsenalu Martin Ödegaard prodloužil s londýnským klubem smlouvu do roku 2028. Podle médií se čtyřiadvacetiletý norský záložník díky nové smlouvě stal nejlépe placeným hráčem Arsenalu. "Moc se těším na to, co přijde. Našel jsem místo, kde se mohu opravdu usadit a nazývat ho svým domovem," prohlásil Ödegaard.