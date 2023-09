Potvrzeno, talent ze Sparty bude hostovat v Pardubicích

Informace webu iSport.cz a deníku Sport se potvrdily, Pardubice hlásí posilu ze Sparty. Kryštof Daněk přichází na roční hostování, podle šéfa Pardubic se o něj zajímaly další čtyři kluby. „Náš tým hraje kombinační a technický fotbal, do kterého tento talentovaný hráč dobře zapadá,“ prohlásil sportovní ředitel Vít Zavřel. 20letý záložník si od dočasného přesunu na východ také hodně slibuje. „Pardubice hrají pohledný fotbal a těším se na spolupráci s trenérem Kováčem, jeho práce se mi moc líbí. Rád bych nabíral co největší počet herních minut a nasbíral co nejvíc zkušeností.“