Blog k případu Červ

Zapomeňme chvíli na Lukáše Červa, jehož přesun z Liberce (a potažmo ze Slavie) je bombou posledních dnů v českém fotbale. Není divu, přestupuje lídr reprezentace do jedenadvaceti let, který notabene v neděli tuze dráždil sparťany chováním ve vzájemném zápase a nikdy se netajil příklonem ke Slavii. Vezměme jeho případ obecně. Velký klub – v Česku zejména pražská „S“ – pošlou junáka na zkušenou na jinou adresu. Nejprve se otestuje hostování, to je však nevýhodné. Blog redaktora Sportu Jiřího Fejgla čtěte ZDE>>>