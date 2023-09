Alijagič: Vlašim, či Brno

Denis Alijagič končí v Olympiakosu, podzimní část stráví s největší pravděpodobností v české druhé lize. Útočník s bosenskými kořeny se po ročním neúspěšném angažmá v Řecku vrací do Slavie, nicméně v ní nezůstane. Vicemistr má s dvacetiletým talentem jiné plány: buď ho pošle na hostování do Vlašimi, nebo do Brna. Dnes by mělo být jasněji. Alijagič odešel do Olympiakosu loni v létě, za řecký velkoklub však neodehrál ani jeden soutěžní zápas a v únoru s ním rozvázal smlouvu. Jaro strávil ve slovinském Mariboru, kde nastoupil pouze do dvou duelů.