Sparta jedná o přestupu záložníka Červa, dohoda s Libercem je blízko

O víkendu štval fanoušky i hráče Sparty, hádal se s nimi. Lukáš Červ v ligovém zápase vystartoval po Ladislavu Krejčím, do vyhroceného sporu se dostal i s Jaroslavem Zeleným. Jenže brzy by se mohl stát jedním z nich. Letenští intenzivně jednají s Libercem o přestupu dvaadvacetiletého záložníka, dohoda by se měla stihnout do páteční půlnoci, kdy končí přestupové období v Česku. Do hry ale ještě může vstoupit Slavia, která má s Libercem dohodu o zpětném odkupu. Záležet ale bude i na samotném hráči... Více čtěte ZDE