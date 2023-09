V přípravě zřejmě nezaujal natolik, aby s ním trenér Brian Priske počítal do základní sestavy. A co víc, Kryštof Daněk se v sedmi posledních případech neprotlačil ani do zápasové nominace. Proto dvacetiletý záložník Sparty stráví podzim na hostování v Pardubicích. Oba kluby už se s největší pravděpodobností dohodly, řeší se jen formality.