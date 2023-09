Za dalším angažmá mimo Evropu se vydává Yannick Carrasco. Po dřívějším působení v Číně odchází nyní již bývalý hráč Atlética Madrid do Saúdské Arábie, působit bude v celku Al Shabab. Do Španělska poputuje 15 milionů eur (přes 360 milionů korun). Pro rijádský celek se jedná překvapivě a první „větší“ posilu, což je při současném odlivu hráčů z Evropy do Arábie s podivem.