Zbývá pět dní do uzávěry přestupové období v Česku. Trh se začíná pomalu, ale jistě hýbat. Zejména Slavia je v posledních dnech mimořádně aktivní. Podle zdrojů deníku Sport a webu iSport.cz je velmi blízko dohody s rumunským reprezentantem do jednadvaceti let. A její oči zálibně směřují také do Mladé Boleslavi... Více čtěte ZDE