Talentovaný útočník Folarin Balogun se stěhuje do Francie natrvalo. Americký forvard přestoupil z Arsenalu do Monaka za částku přesahující 964 milionů korun. Dvaadvacetiletý hráč v novém angažmá podepsal smlouvu na pět let.

Balogun působil v Ligue 1 již minulý ligový ročník, z Asenalu hostoval v Remeši. Sezonu zakončil se skvělými čísly: 37 zápasů, 21 branek a tři asistence.