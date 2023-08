České Budějovice posílil křídelník Musa Alli. Dvaadvacetiletý Nigerijec přišel do Dynama z druholigového Brna na roční hostování s opcí. Alli v minulé sezoně patřil mezi klíčové hráče Zbrojovky, v 35 zápasech nejvyšší soutěže zaznamenal tři branky a šest asistencí. Přestože se spekulovalo o jeho letním odchodu do zahraničí, nakonec v Brně zůstal. V aktuálním druholigovém ročníku 160 cm vysoký rodák z Lagosu zasáhl do čtyř utkání.