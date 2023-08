Už sedmým rokem v kuse jde o konstantu, Slavia si podzim zpestřuje v pohárové Evropě. Pokud srazí ukrajinský Luhansk, se kterým se dnes v rámci play off pustí poprvé do křížku, bude hrát Evropskou ligu. V případě pádu jen Konferenční. Přesto je něco jinak. Po třech letech bude u největších partií scházet Ondřej Lingr. Přestup do Feyenoordu je hotovou věcí. Deník Sport zná detaily transferu. Více čtěte ZDE