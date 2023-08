Pět týdnů po startu sezony ztrácí Hradec Králové nejlepšího hráče. Adam Gabriel dnes odletěl do dánského Midtjyllandu, kde podepíše lukrativní pětiletý kontrakt. Celý transfer se uskutečnil přes Spartu, která v pondělí krátce po poledni aktivovala klauzuli o zpětném odkupu. O přestupové částce do Dánska se ještě vyjednává, měla by se pohybovat na úrovni dvaceti milionů korun.