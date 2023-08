Kde bude chytat Tomáš Vaclík? Napovědět může počínání Chelsea. Ta se podle amerického deníku The Athletic dohodla s New England Revolution na podpisu brankáře Djordje Petroviče. Klub hrající americkou MLS by měl vyinkasovat od londýnského celku 16 miliónů eur plus další dva miliony na bonusech. Pro českého fanouška je však zajímavé, že New England je blízko podpisu Vaclíka, který by měl srbskou jedničku nahradit. Více čtěte ZDE