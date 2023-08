Argentinský fotbalový mistr světa Leandro Paredes odchází z Paris Saint-Germain do AS Řím. Italský klub podle médií za devětadvacetiletého defenzivního záložníka zaplatí čtyři miliony eur (96 milionů korun). Na hostování má z týmu francouzského mistra do AS namířeno evropský šampion z roku 2016 Portugalec Renato Sanches.