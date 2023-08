Kovář už patří Leverkusenu: Nejlepší cesta, těším se na Hložka a Schicka

Přes dva měsíce nevěděl, co s ním bude. Budoucnost Matěje Kováře po veleúspěšném hostování ve Spartě zahalila hustá mlha. Protrhl jí až nyní přestup z Manchesteru United do Leverkusenu, se kterým podepsal kontrakt do roku 2027, což nyní bundesligový klub oficiálně potvrdil. „Léto bylo strašně hektické, náročné na hlavu. Od 31. května jsem nevěděl, kde budu hrát. Ze všech možností, které byly ve hře, je Leverkusen ta nejlepší cesta,“ pochvaluje si talentovaný gólman a těší se na spolupráci s krajany Patrikem Schickem a Adamem Hložkem. Více čtěte ZDE