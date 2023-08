Bayern se dohodl se Spurs, rozhodnutí je na Kaneovi

Bayern Mnichov se podle médií dohodl s Tottenhamem na přestupu hvězdného útočníka Harryho Kanea. Bundesligový mistr je připraven zaplatit za třicetiletého fotbalistu více než 100 milionů eur (2,4 miliardy korun). Kapitán anglické reprezentace však zatím neoznámil, zda do německého velkoklubu odejde. Podle BBC se spíše kloní k tomu, že zůstane v londýnském celku, za který hraje od mládežnických let. Pokud by se přestup uskutečnil, šlo by o nejdražší nákup v šedesátileté historii bundesligy. Kane by v bavorském týmu nahradil Roberta Lewandowského, který před rokem odešel do Barcelony.