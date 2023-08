Fabinho opouští záložní řady Liverpoolu a stěhuje se do Arábie, jeho služby si získal Al Ittihad. Klub pošle do Anglie za devětadvacetiletého hráče 40 milionů liber (cca 1,1 miliardy korun). Brazilec pak Saúdům podepíše na tři roky a doplní N'Gola Kantého nebo Karima Benzemu, kteří do Al Ittihadu přestoupili dříve.