Arsenal to myslí s útokem na nejvyšší místenku Premier League vážně a Mikel Arteta chce pokračovat v posilování. Dosud měl na severu Londýna jisté místo mezi tyčemi Aaron Ramsdale. Teď by mohl přibýt zajímavý konkurent. David Raya prožil v Brentfordu skvělou sezonu, navíc mu zbývá jen rok do konce smlouvy. Ideální kořist pro movité nápadníky. Kolem Španěla totiž větří také Bayern Mnichov.