Obránce Diego Godín ukončil po dvaceti letech fotbalovou kariéru. Dlouholetý kapitán Atlética Madrid a uruguayské reprezentace, za niž odehrál rekordních 161 zápasů, se rozloučil v 37 letech. Godín oznámil konec po nedělní porážce svého klubu Vélez Sarsfield s Huracánem v závěrečném kole argentinské ligy. „Chtěl jsem to udělat takhle, dokud jsem zdravý. Možná to je pro někoho překvapení, ale už jsem to nějaký čas zvažoval. Rodinu mám v Uruguayi, nedávno jsem se stal otcem, takže si chci odpočinout a užívat si i jiné věci,“ řekl.