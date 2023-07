Stále se snaží zalepit díru v obraně po odchodech Tomáše Vlčka a Robina Hranáče. Pardubice by proto rády získaly na hostování talentovaného stopera Sparty Ondřeje Kukučku. Sám hráč je přesunu na východ Čech nakloněn, čeká se na verdikt letenského vedení. Padnout by měl po víkendu. „Mohu potvrdit, že se o této možnosti bavíme. Pro Ondru by to byla příležitost, aby začal sbírat zkušenosti v první lize,“ uvedl pro iSport.cz hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM.