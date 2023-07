Odchod ze Saúdské Arábie

Zatímco toto léto mnoho známých fotbalových jmen míří do Saúdské Arábie, německý reprezentant Amin Younes tamní Pro League opouští. Devětadvacetiletý křídelní hráč dnes na sociálních sítích uvedl, že se po půldruhém roce dohodl na ukončení smlouvy v klubu al-Ittifák. Younes odešel do Saúdské Arábie loni v lednu a za tým z Dammámu odehrál devět zápasů. Loni v létě syn libanonského otce a německé matky odešel na roční hostování do Utrechtu. „Jak je nyní v médiích denně vidět, prochází klub, respektive celá liga, kompletní restrukturalizací, a také já jsem se rozhodl, že se poohlédnu po novém dobrodružství,“ napsal Younes, jenž působil také ve Frankfurtu, Neapoli či Ajaxu a za německou reprezentaci odehrál do roku 2021 osm utkání.