Renan Lodi definitivně opouští po čtyřech letech Atlético Madrid. Brazilský krajní bek se stěhuje do Francie, konkrétně do Marseille. To za něj do Španělska pošle 13 milionů eur, Atleti si rovněž ponechají podíl dvaceti procent z dalšího případného prodeje. Pětadvacetiletý hráč si v minulé sezoně zahrál i Premier League, kde v dresu Nottinghamu Forest odehrál 28 ligových duelů, ve kterých však zaznamenal pouze jednu asistenci.