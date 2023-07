Yann Bisseck přestupuje z dánského Aarhusu do Interu Milán. Talentovaný stoper podepsal smlouvu na pět let a italský klub vyšel pouze na sedm milionů eur, dalších 500 tisíc pak může do Dánska poslat na bonusech. Němec má za sebou přelomovou sezonu, zabydlel se v základní sestavě a z pozice stopera v systému se třemi středními obránci zaznamenal v lize čtyři góly a přidal jednu asistenci.