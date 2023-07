Fotbalisty Bohemians 1905 posílil Michal Reichl, který se s „Klokany“ připravoval od konce června. Třicetiletý brankář do vršovického klubu zamířil z Hradce Králové a podepsal víceletou smlouvu. „Je to brankář, který umí chytat pod tlakem. S Olomoucí i s Hradcem postupoval do první ligy, což také není nic jednoduchého,“ uvedl trenér Jaroslav Veselý, který novou posilu vyzkoušel už před týdnem v přípravném utkání s Partizanem Bělehrad (2:0).