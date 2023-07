Slovácko ohlásí posilu číslo tři. Za týmem míří záložník ze Slavie! A co Tomič?

Čtyři pět posil do pole, jak si přál pro léto kouč Martin Svědík, už asi nedorazí, ale i tak se Slovácko těsně před startem sezony zajímavě posiluje. Navíc na postech, kde to nejvíc potřebuje. Na příchody brankáře Milana Heči ze Sparty a útočníka Rigina Cicilii navazuje podle informací iSport.cz záložník Matěj Valenta (23) ze Slavie. K týmu by se měl připojit ještě během soustředění v Rakousku. „Nejméně dva a nejvíc čtyři hráči ještě přijdou,“ uvedl minulý týden sportovní manažer Veliče Šumulikoski. Minimální slíbený limit už splnil. Více čtěte ZDE