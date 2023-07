Mladík do Barcelony

Barcelona si do budoucna pojistila služby talentovaného brazilského mladíka Vitora Roqueho z Athletica Paranaense. Vedení katalánského klubu oznámilo, že se s osmnáctiletým útočníkem dohodlo na angažmá do roku 2031, do Barcelony hráč přijde až od sezony 2024/25. Finanční podmínky přestupu kluby nezveřejnily. Podle informací médií ale Barcelona za brazilského reprezentanta zaplatí odstupné 40 milionů eur (953 milionů korun) a dalších 21 milionů eur může vydat na bonusech. Ve smlouvě si ho údajně pojistila výstupní klauzulí ve výši 500 milionů eur (11,916 miliardy korun).