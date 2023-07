Pulisic blízko AC Milán

Útočník Christian Pulisic se o další krok přiblížil očekávanému přestupu z Chelsea do AC Milán. Čtyřiadvacetiletý fotbalista přiletěl do Itálie, kde by měl absolvovat lékařskou prohlídku. V AC je pro něho podle médií připravena smlouva na čtyři roky. „Jsem šťastný, že tu jsem. Jsem nadšený. A natěšený, abych už mohl začít v tomto historickém klubu,“ řekl Pulisic novinářům na letišti v Miláně. „Je to legendární klub a jsem nadšený, že jsem přijel, chci se tu pokusit získat nějaké tituly,“ dodal americký reprezentant.