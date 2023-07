David Fofana půjde z Chelsea hostovat do Unionu Berlín. Bývalý hráč Molde bude v Německu působit jeden rok, součástí dohody není opce na případný přestup. Do Londýna přišel v lednu a za první tým naskočil pouze ve třech ligových případech, do statistik se nezapsal. Paradoxem je, že v týmu Alexe Krále si zahraje i Ligu mistrů, která Chelsea v příští sezoně nečeká.