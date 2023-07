PSG přivedlo Korejce

Čtvrtou letní posilou Paris Saint-Germain se stal korejský záložník I Kang-in, který přestoupil z Realu Mallorca. Francouzský mistr podle médií zaplatil za dvaadvacetiletého hráče 22 milionů eur (526 milionů korun). Na svém webu PSG oznámil, že s ním podepsal smlouvu na pět let.

„Přijít do Paris Saint-Germain je něco neuvěřitelného. Je to jeden z největších klubů na světě s těmi nejlepšími hráči. Nemohu se dočkat, až tohle nové dobrodružství začne,“ uvedl v prohlášení I Kang-in, který od deseti let fotbalově vyrůstal v akademii Valencie. Za její první tým začal hrát už v 17 letech. Předloni odešel do Realu Mallorca a nyní opustil španělskou ligu s bilancí 136 zápasů a 13 gólů.