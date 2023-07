Zlín hlásí posilu do defenzivy. Do klubu se po 12 letech vrací 31letý krajní bek Tomáš Čelůstka, který naposledy působil v kyperské Karmiotisse. Předtím pomohl k postupu mezi elitu Pardubicím. Za „ševce“, s nimiž podepsal dvouletou smlovu, mezi dospělými nikdy nehrál. „Zlín je můj domov. Po dvanácti letech se vracím tam, kde to pro mě celé začalo. Jsem šťastný a nemůžu se dočkat, až si zahraju před našimi fanoušky,“ řekl pro webové stránky staronového klubu.