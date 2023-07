Manor Solomon je jednou nohou v Tottenhamu. Izraelský reprezentant se s londýnským celkem dohodl na smlouvě, z Šachtaru Doněck by měl přijít jako volný hráč, a to díky pravidlu FIFA, jež povoluje hráčům z ukrajinských klubů volně si sehnat angažmá na příští ročník. Jelikož ale šikovnému křídelníkovi stávající kontrakt s Doněckem vyprší na konci kalendářního roku, měl by se stát hráčem Spurs zadarmo.