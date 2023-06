Zdá se, že Manchester United se konečně dohodl s Chelsea na přestupu Masona Mounta. Po týdnech jednání by se finální transferová částka měla pohybovat okolo 55 milionů liber (cca 1,5 miliardy korun), další pět milionů pak může londýnský klub inkasovat na bonusech. Anglický reprezentant by měl v Manchesteru podepsat smlouvu na pět let s možností prodloužení o další sezonu.