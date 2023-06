Kdo má v občance ročník 1992 a v životopise slušný fotbalový životopis, míří do Asie. Jde samozřejmě o nadsázku, ale zase ne tak velkou. Trojice českých třicátníků se opravdu může těšit na nové exotické angažmá. Tomáš Petrášek byl potvrzen jako posila korejského Jeonbuku, Filip Nguyen si splní sen ve vietnamském Cong An Ha Noi a Jiří Skalák má mít podle informací iSport.cz namířeno do Indonésie. Více čtěte ZDE