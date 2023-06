Lecce povede Roberto D'Aversa, kterého čeká třetí trenérské angažmá v nejvyšší italské soutěži. Bývalý kouč Parmy a Sampdorie Janov podepsal roční smlouvu s opcí v případě udržení v lize. Klub to uvedl na svém webu. Sedmačtyřicetiletý D'Aversa nahradí na lavičce Marca Baroniho, který zachránil Lecce v Serii A, ale pak se s vedením nedohodl na nové smlouvě. Podle médií by měl zamířit do Verony, která se dnes rozloučila s dosavadním koučem Marcem Zaffaronim.