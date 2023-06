Koho může EURO vystřelit ven: nečeský Kušej, vzestup z Jablonce i syn

V českém výběru na EURO U21 2023 je několik borců z FORTUNA:LIGY s potenciálem na slušné zahraniční angažmá. Postup do vyřazovací fáze EURO by jejich hodnotu ještě zvýšil. Hitem je mladoboleslavský démon Vasil Kušej, o pozornost si však říkají i jeho spoluhráči. Polepšit si mohou také hráči, kteří už v cizině působí. V první řadě brankář Vítězslav Jaroš, který sice patří slavnému Liverpoolu, ale pořádnou šanci v něm za tři roky nedostal. Po turnaji by mohl v gólmanské hierarchii „Reds“ povýšit anebo odejít do klubu, v němž bude pravidelně chytat. A měla by to být vyšší než čtvrtá anglická liga (Stockport), v níž působil v předchozím ročníku.