Chaluš do Liberce

Obránce Matěj Chaluš se po necelém roce a půl vrací do Liberce, kde bude v podzimní části sezony hostovat z Malmö. Severočeši o tom informovali na svých webových stránkách. Pětadvacetiletý Chaluš už se Slovanem zahájil letní přípravu. Chaluš působil v Liberci od léta 2019 do loňského února, kdy podepsal s Malmö smlouvu do roku 2025. Ve švédském týmu se ale příliš neprosadil a zasáhl pouze do 17 soutěžních zápasů. Dalších osm utkání přidal na jaře během hostování v nizozemském Groningenu, s nímž sestoupil do druhé ligy.