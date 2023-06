Evan Ndicka se stává hráčem římského AS. Do klubu přichází jako volný hráč z německého Frankfurtu. „Nemůžu se dočkat, až před novými fanoušky nastoupím na tom úžasném stadionu v Římě,“ uvedl hráč po oznámení jeho přesunu do Itálie.

V Německu nastupoval třiadvacetiletý obránce pravidelně posledních pět let, Eintrachtu pomohl k triumfu v Evropské lize a v minulé sezoně si zahrál v jeho barvách i Ligu mistrů.