N´Golo Kanté míří do Al Ittihadu. Po vypršení smlouvy v Chelsea by měl jako volný hráč podepsat čtyřletou smlouvu, jež mu zaručí roční příjem okolo 100 milionů eur. V klubu se tak potká s Karimem Benzemou, který svůj odchod do Arábie oznámil začátkem měsíce. Kanté v letošní sezoně Premier League odehrál kvůli zranění pouze sedm zápasů.