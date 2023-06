Poslední zápas?! Kadlec (31) po postupu s Žižkovem končí s fotbalem

Fotbalisté Viktorie Žižkov se po roce probojovali zpět do druhé ligy. V odvetě play off ČFL svěřenci trenérů Václava Kotala a Michala Horňáka porazili doma Domažlice jednoznačně 4:0, první zápas na soupeřově hřišti skončil bez branek. V závěru nastoupil za pražský tým i bývalý reprezentační útočník Václav Kadlec, pro kterého to bylo nejspíš poslední utkání v kariéře. Pro iSport TV prozradil, že kvůli zdravotním problémům zřejmě v 31 letech definitivně s fotbalem skončí. Více čtěte ZDE >>>