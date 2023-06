Chris Smalling prodloužil smlouvu s AS Řím až do roku 2025. Do klubu přišel v roce 2019 a okamžitě se stal defenzivním pilířem celku z hlavního italského města. S ním pak v posledních dvou letech dosáhl i dvou evropských finále, bývalý hráč Manchesteru United se tak rozhodl v Římě zůstat.