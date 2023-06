Brazilský svaz se nevzdal naděje, že se mu k reprezentaci podaří přivést trenéra Carla Ancelottiho, přestože italský kouč chce zůstat v Realu Madrid. Prohlásil to šéf svazu Ednaldo Rodrigues. „Podle nás je to jeden z nejlepších trenérů na světě. Je to vítěz a všichni hráči, kteří pro něj hráli, tvrdí, že to byl jejich nejlepší kouč a jak moc jim chybí,“ řekl Rodrigues v Madridu při představení přípravného utkání Brazílie se Španělskem.