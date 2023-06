Bayern Mnichov oficiálně představil Konrada Laimera. S Rakušanem byl na příchodu domluven již delší dobu, v Lipsku mu totiž končila smlouva, do Bavorska tak přichází jako volný hráč a v klubu se zaváže na příští čtyři roky. Zdarma by měl do Mnichova zamířit i Raphaël Guerreiro, tomu pro změnu dobíhá kontrakt v Dortmundu.