Mateo Kovačič je blízko přestupu do Manchesteru City. Anglický mistr dojednal s Chorvatem osobní podmínky kontraktu, sám hráč by si přestup do Manchesteru přál. Po finále Ligy mistrů, ve kterém čeká Citizens milánský Inter, se má Guardiolův tým sejít se zástupci Chelsea a domluvit finální přestupovou sumu.