Novým trenérem ukrajinské fotbalové reprezentace se stal Serhij Rebrov, bývalý útočník Dynama Kyjev či Tottenhamu. Národní federace oznámila, že devětačtyřicetiletý kouč podepsal smlouvu do července 2026, tedy do skončení světového šampionátu v Severní Americe. Rebrov je nástupcem Ruslana Rotana, který mužstvo vedl jako prozatímní trenér od února poté, co vypršela smlouva předchozímu kouči Oleksandru Petrakovovi.