N'Golo Kanté je údajně velmi blízko podpisu se saúdskoarabským klubem al-Ittihád, jenž v úterý představil jako posilu Karima Benzemu. Kantému končí smlouva v Chelsea 30. června. V Arábii by podle novináře Fabrizia Romana měl vydělat 100 milionů eur ročně, smlouvu by pak dostal do roku 2025. Zástupci klubu už jsou v Londýně.