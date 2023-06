Jak to bude s Messim?

Lionel Messi se podle svého otce a zároveň agenta Jorgeho chce po konci dvouletého angažmá v Paris St. Germain vrátit do Barcelony. Řekl to dnes novinářům poté, co se setkal s předsedou katalánského klubu Joanem Laportou. Pětatřicetiletý fotbalista má však také další nabídky, hovoří se zejména o Saúdské Arábii.

„Leo se chce do Barcy vrátit a já bych byl taky rád, kdyby se vrátil,“ řekl Jorge Messi španělským novinářům. Na většinu otázek jim neodpověděl, ale na tu, zda věří v návrat, řekl jasně: ano. „Záleží na spoustě věcí. Uvidíme, co se stane,“ doplnil.