Manuel Ugarte míří do PSG. Aktuálně má procházet lékařskou prohlídkou, načež by měl s pařížským klubem podepsat kontrakt. Sporting Lisabon akceptoval nabídku ve výši 60 milionů eur. Dlouhou dobu se přitom zdálo, že má defenzivní záložník namířeno do Chelsea, ta ovšem snahu o jeho zisk vzdala poté, co se do jednání vložil francouzský mistr.