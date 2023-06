Zlatan Ibrahimovič končí v AC Milán. Klub mu nenabídne prodloužení smlouvy, jež vyprší po aktuální sezoně. Švédský kanonýr se tak stane volným hráčem, s kariérou podle vlastních slov ale končit nehodlá.

„Monza mi nabídla kontrakt, ale stále jsem hráčem AC a jsem na to patřičně hrdý,“ naznačil včera ostřílený útočník, kam by mohly jeho další kroky směřovat. Prozatím je však oficiální pouze to, že v dresu Rossoneri na trávník v příštím ročníku Serie A nevyběhne.