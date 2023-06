Slavia: kdo by mohl opustit kádr?

Jestli Jindřich Trpišovský neplánuje vypravovat na letní soustředění tuplovanou karavanu, čeká Slavii celkem prudká redukce kádru. Hráčský materiál, který buď už bojuje za áčko, nebo za béčko, nebo je rozpuštěn po všech čertech na hostování, totiž narostl do obřích rozměrů. Mimochodem, poslední skupina čítá neuvěřitelných 24 jmen, která na jaře hrála jinde, přitom stále patří „sešívaným“. Zbývá vyřešit, co s nimi v létě... Kdo je na prodej, kdo na odchodu a kdo by mohl zůstat? Více čtěte ZDE