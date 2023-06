Jan Suchopárek bude pokračovat v reprezentaci do 21 let, Fotbalová asociace ČR s koučem prodloužila smlouvu do konce příštího kvalifikačního cyklu. Suchopárek vede jednadvacítku od předloňského léta, s mladíky přes baráž prošel na ME. „Jsme rádi, že jsme prodloužili smlouvy s úspěšným realizačním týmem, který vede reprezentaci do 21 let. Dostat se na závěrečný turnaj nebylo vůbec snadné,“ řekl na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek.